Намек Порошенко? Аваков предупредил, что не допустит фальсификации президентских выборов

МВД Украины не допустит подкупа избирателей и скупки голосов на предстоящих 31 марта президентских выборах. Об этом написал в Facebook глава ведомства Арсен Аваков. Это может свидетельствовать о сделке Авакова с лидером президентского рейтинга экс-премьером Юлией Тимошенко.

"Есть многочисленные сигналы о формировании избирательных "сеток" и организации "каруселей" по скупке голосов за наличные "черные" деньги. Хочу предупредить ушлых "политтехнологов", пока не поздно: МВД и Нацполиция тщательно изучает эту информацию, мы не допустим подкупа избирателей и скупки голосов", - заявил Аваков.

Он также пригрозил, что его действия могут привести к "неожиданной публичной катастрофе" для многих. Кого именно - он не уточнил.

"Мы будем действовать жестко. Вне зависимости от яркости и общественного статуса кандидата, степени его оппозиционности и провластности! Запомните эти пару строк. Прочтите внимательно все те, кому они адресованы", - подчеркнул Аваков.

Эту угрозу можно расценить как намек президенту Петру Порошенко. Недавно депутат Верховной рады Виталий Куприй рассказал в Facebook о подготовки массовой фальсификации на выборах со стороны Порошенко. По его словам, команда олигарха пытается создать сеть людей, которые готовы скупать за 1000 гривен голоса в поддержку Порошенко. "При этом сами агитаторы получат по 250 грн", - утверждает Куприй.

Также он отмечает, что власть использует админресурс, привлекая в избирательному процессу местные власти.

Как пишет издание "Страна", которое приводит сообщения из регионов, по всей Украине формируется сеть волонтеров, которые будут за деньги агитировать продать свой голос за Порошенко. Вначале с помощью админресурса проводятся соцопросы, в анкетах которых, помимо прочего, есть вопрос об отношении к Порошенко. По их результатам и будут выявляться дополнительные сторонники, деятельность которых будут специально оплачивать.

Напомним, в госбюджете Украина на 2019 год выделен миллиард гривен на некий "президентский фонд". По мнению предпринимателя Анатолия Амелина, Порошенко решил за деньги налогоплательщиков подкупать электорат.

Юрист Андрей Портнов призывает в таких случаях не стесняясь брать деньги.

"Мой совет избирателям - обязательно берите деньги и голосуйте наоборот. Вам ничего за это не будет, никто не узнает, как именно вы проголосовали, а тем, кто платит, после выборов будет уже не до вас. Мой совет - массово берите деньги, их все равно у вас же и украли", - написал он в Telegram.

Ранее лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев заявил, что Порошенко за государственный счет уже ведет избирательную кампанию, о которой официально даже не объявлял.

Что касается заинтересованности Авакова действовать против Порошенко, то издание отмечает, что у него есть договоренности с Тимошенко на случай ее победы. В этом случае он сохраняет за собой контроль над МВД, а его партия "Народный фронт" - места в будущем избирательном списке партии Тимошенко на парламентских выборах осенью этого года. Также, по слухам, они договариваются об изменениях в конституцию для перехода Украины к парламентской форме правления, о которой в прошлом году заявила Тимошенко.

Напомним, полтора года назад Накануне.RU писало о договоренностях между Аваковым и Тимошенко против Порошенко. К слову, в президентском рейтинге Порошенко опустился на пятое место.