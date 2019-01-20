Жители Васильевского острова в Петербурге жалуются на сильный неприятный запах

Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге второй день жалуются на сильный неприятный запах.

Предположения о том, что запах идет из канализации или вызван утечкой газа, не подтверждаются. В газовой службе "Росбалту" сообщили, что причина им неизвестна.

Представители городских служб не смогли ответить на вопрос о том, чем пахнет на острове, передает "Фонтанка".

Местные жители уезжают из района и стараются переночевать у родственников. По словам горожан, запах на Новосмоленской набережной доносится до высоты 11-го этажа.

В комментариях в соцсетях пользователи сообщают, что им запах напоминает дихлофос и машинное масло.

"Мы все сегодня проснулись в 5 утра из-за этого запаха. Никто ничего не говорит. Все окна и дверь подоткнули полотенцами и пледами", - пишут жители.

В конце 2017 года жители Москвы жаловались на неприятный запах, преимущественно в центральном, юго-восточном, восточном и северо-восточном административных округах города и городах Химки, Лобня, Мытищи Балашиха Московской области.

В МЧС России сообщали, что на территории Москвы и Московской области зафиксированы более 800 обращений граждан о наличии в окружающем воздухе запаха сероводорода.

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал разобраться в причинах запаха в городе.