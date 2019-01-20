20 Января 2019
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Общество В бывшем СССР

В Ташкенте нашли клад с экспонатами из коллекции дворца Романовых

В подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента обнаружены ценности стоимостью примерно в $1 млн, сообщает издание KUN.UZ.

Произведения искусства, посуда, картины, иконы, золотые монеты, изделия из драгоценных металлов нашли ученые Национального университета Узбекистана.

Также обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII - XVII веков, ранее считавшихся утерянными. В числе прочего найден золотой микроскоп XIX века, изготовленный в Австрийской империи.

Здание, где сделана находка, было построено в 1870 году. Под его подвалом находилось скрытое помещение, вход в которое был завален.

клад в Ташкенте(2019)|Фото:kun.uz

Среди найденных вещей - экспонаты из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова. Некоторые предметы принадлежали дворянам и ученым, приехавшим в Ташкент в 20-х годах прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий. Также обнаружены пропавшие вещи из дома генерала Джурабека.

Ранее в самом центре Москвы нашли клад из медных монет конца XIX-начала XX века. Находка была сделана археологами во время наблюдения за ходом строительных работ на Софийской набережной напротив Кремля.

Сумма клада составила 2 рубля 36 копеек. По мнению экспертов, владелец мог спрятать его в период финансового кризиса времен Первой мировой войны.

В тайнике хранилось 135 медных монет различного достоинства. Самые ранние из обнаруженных датируются 1870-ми годами, а самые поздние - 1915-м.

Напомним, год назад в центре Москвы во время реализации работ по программе "Моя улица" был обнаружен клад из 97 монет времен Петра I.

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В Ташкенте нашли клад с экспонатами из коллекции дворца Романовых

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Теги: ташкент, клад, романовы



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