Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-летием освобождения от фашистов

20 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Северо-Западный ФО В России

Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-летием освобождения от фашистов

Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президент отметил, что город был надежным форпостом России на ее северо-западных рубежах и на протяжении столетий стойко выдерживал натиск неприятеля.

"И конечно, самого глубокого признания заслуживает подвижнический труд тех, кто возрождал город, сберег для потомков наши духовные святыни, бесценные памятники истории и культуры", - добавил президент.

Путин отметил роль города в формировании традиций гражданственности и патриотизма.

Через два месяца после начала Великой Отечественной войны 19 августа 1941 года Великий Новгород был оставлен войсками Красной Армии. Оккупация длилась 883 дня.

Операция по освобождению города от фашистов началась 14 января 1944 года. 20 января 1944 года советские войска водрузили красное знамя на древней кремлевской стене. В Москве в честь освобождения Новгорода был дан салют.

С освобождения Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему Северо-Западному направлению.

Война нанесла огромный и во многом непоправимый ущерб как памятникам самого города, так и его окрестностей. Сгорели все деревянные здания. Из новгородского музея, который не был своевременно эвакуирован полностью, были расхищены ценнейшие коллекции по археологии, истории и искусству.

Было разрушено практически все городское хозяйство и промышленные предприятия, превращены в развалины всемирно известные памятники новгородского зодчества.

Постановлением от 1 ноября 1945 года Новгород был включен в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-летием освобождения от фашистов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, великий новгород, фашисты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 400

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети