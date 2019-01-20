Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-летием освобождения от фашистов

Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президент отметил, что город был надежным форпостом России на ее северо-западных рубежах и на протяжении столетий стойко выдерживал натиск неприятеля.

"И конечно, самого глубокого признания заслуживает подвижнический труд тех, кто возрождал город, сберег для потомков наши духовные святыни, бесценные памятники истории и культуры", - добавил президент.

Путин отметил роль города в формировании традиций гражданственности и патриотизма.

Через два месяца после начала Великой Отечественной войны 19 августа 1941 года Великий Новгород был оставлен войсками Красной Армии. Оккупация длилась 883 дня.

Операция по освобождению города от фашистов началась 14 января 1944 года. 20 января 1944 года советские войска водрузили красное знамя на древней кремлевской стене. В Москве в честь освобождения Новгорода был дан салют.

С освобождения Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему Северо-Западному направлению.

Война нанесла огромный и во многом непоправимый ущерб как памятникам самого города, так и его окрестностей. Сгорели все деревянные здания. Из новгородского музея, который не был своевременно эвакуирован полностью, были расхищены ценнейшие коллекции по археологии, истории и искусству.

Было разрушено практически все городское хозяйство и промышленные предприятия, превращены в развалины всемирно известные памятники новгородского зодчества.

Постановлением от 1 ноября 1945 года Новгород был включен в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

