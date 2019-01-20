Россия построит лунный "Союз" за свой счет

Россия будет проводить разработку модификации космического корабля "Союз" для полетов к Луне за собственные средства, сообщает РИА Новости.

"NASA оплачивать не будет, все работы предусматривается проводить за свой счет", - сказал агентству высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что NASA просит госкорпорацию разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну.

По его словам, аппарат необходим для создания второй резервной космической транспортной системы.

В апреле Рогозин заявил, что Россия через год отправит на Луну малый посадочный модуль.