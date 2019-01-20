YouTube удалил скандальную "черную комедию" о блокадном Ленинграде

Фильм "Праздник" Алексея Красовского удалили с YouTube за нарушение условий использования видеохостинга. Об этом режиссер сообщил в Facebook.

Ранее Роскомнадзор предупредил, что намерен заблокировать в интернете "черную комедию" о блокадном Ленинграде.

Проверку фильма начала прокуратура Санкт-Петербурга. В Госдуме идею режиссера назвали кощунством.

Сам Красовский называет фильм "сатирой" и "светлым новогодним кино". По сюжету, семья Воскресенских живет на "особом положении" и к праздничному столу собирается приготовить курицу, но в доме оказывается слишком много "голодных" незваных гостей, которых угощать не хочется.

Фильмом были возмущены не только жители Санкт-Петербурга, но и люди со всей страны, многие сочли, что снимать комедию, как семья пытается скрыть от гостей курицу, про блокаду и голод - это деградация и унижение.