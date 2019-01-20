Россиян предупредили об отмене более тысячи авиарейсов в США

МИД РФ предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.

Как сообщается в официальном Twitter ведомства, на центральную и северо-восточную часть США обрушились сильные ливни и снегопады.

#США - из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения pic.twitter.com/UdD5oVIp6y — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 19 января 2019 г.

В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения.

Ранее в трех аэропортах Германии начались отмены рейсов из-за забастовки персонала. Сообщалось, что последствия акции затронут около 110 тысяч пассажиров.