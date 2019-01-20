Россиян предупредили об отмене более тысячи авиарейсов в США
МИД РФ предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.
Как сообщается в официальном Twitter ведомства, на центральную и северо-восточную часть США обрушились сильные ливни и снегопады.
#США - из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения pic.twitter.com/UdD5oVIp6y— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 19 января 2019 г.
В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения.
Ранее в трех аэропортах Германии начались отмены рейсов из-за забастовки персонала. Сообщалось, что последствия акции затронут около 110 тысяч пассажиров.