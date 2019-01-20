Во Франции "желтые жилеты" ворвались в тюрьму, в Бельгии - напали на журналистов

Участники акций протестов "желтых жилетов" совершили нападение на журналистов телеканала RTL в Бельгии.

Телеканал сообщил, что протестующие разбили камеру и оскорбляли журналистов. Редакция сообщила, что подала заявление в полицию.

Как передает ТАСС, всего в демонстрации в Намюре в субботу приняли участие около 300 человек.

Во Франции около пятидесяти участников акции протеста "желтых жилетов" ворвались в тюрьму в городе Дижон. По данным телеканала BFM TV, протестанты требуют "освобождения своих товарищей".

Участники акции сначала вошли внутрь через главный вход, а спустя некоторое время сами покинули территорию тюрьмы.

Ранее сообщалось, что, несмотря на уступки французского правительства, массовость движения "желтых жилетов" растет. 12 января в акциях протестов приняли участие около 84 тысяч человек.

Полиция задержала 240 человек, им вменяется насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и ношение запрещенного оружия. При этом один из лидеров британского протестного движения Джеймс Годдард был задержан в Лондоне.

Напомним, власти Франции из-за народных протестов уже пошли на уступки, официально введен мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо сроком на шесть месяцев. Президент Эмманюэль Макрон в обращении к гражданам перед новым годом объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 100 евро за счет государственной казны и отмене с 2019 года обложения сверхурочных часов социальными сборами, а также попросил работодателей выплатить сотрудникам новогодние премии.