20 Января 2019
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А что, так можно было? Свердловская область тоже попросит списать долги за ЖКХ

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин заявил, что Свердловская область может попросить списать долги вслед за Чечней.

В Facebook парламентарий написал, что не мог пройти мимо истории со списанием коммунальных долгов в одном из регионов. По его мнению, прокуратура Чечни создала прецедент для списания коммунальных долгов.

"По аналогии, например, также можно списать долги, допустим, за отопление, жителям Свердловской области. Потому что сумма астрономическая. И я, как депутат от этой территории, основываясь на чеченском прецеденте, также настаиваю, чтобы наш надзорный орган действовал аналогично", - заявил Ионин в разговоре с "Газетой.Ru".

Хотя депутат не исключает, что после такого резонанса властям будет проще пойти на отмену решения в Чечне, чем объяснять другим регионам, почему где-то можно не платить, а где-то - нельзя.

Напомним, в ЧР по требованию прокуратуры суд предписал структуре "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги жителям столицы региона на 9 млрд рублей, признав их "безнадежными к взысканию".

"Газпром" оказался не готов прощать такие суммы и будет опротестовывать решение чеченского суда. Заинтересовались судебным прецедентом и в других регионах: со словам "чем мы хуже" местные депутаты начали направлять в прокуратуры запросы на списание долгов местным жителям.

Так, депутаты Смоленской областной думы Валерий Кузнецов, Андрей Шапошников и Александр Степченков обратились в прокуратуру региона с требованием добиться списания долгов жителей области за газ.

Следом обращение подготовил депутат из госсовета Чувашии Константин Степанов - он просит надзорный орган списать долги жителей республики за газ. Свое обращение Степанов мотивировал тем, что "Чувашия ничем не хуже Чечни".

Еще одно обращение последовало из Башкортостана. Депутат Дмитрий Чувилин заявил, что "оставаться в стороне не намерен".

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А что, так можно было? Свердловская область тоже попросит списать долги за ЖКХ

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Теги: дмитрий ионин, свердловская область, долги, жкх, чечня



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