20 Января 2019
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Названы советские кинокартины, признанные шедеврами на Западе

Портал "Словодел" назвал 10 лучших фильмов советского кинематографа, признанных шедеврами на Западе.

Список был подготовлен и опубликован ко дню выпуска культовой картины "Броненосец "Потемкин", которая вышла 18 января 1926 года.

На первом месте - фильм "Сталкер" режиссера Андрея Тарковского. На втором месте военная драма Элема Климова "Иди и смотри". На третьей строчке - "Солярис" Тарковского.

В первую десятку вошли фильмы "Андрей Рублев", "Зеркало"¸"Жертвоприношение, "Ностальгия", также снятые Андреем Тарковским.

Кроме того, в рейтинг попали "Ирония Судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова, "Война и мир" Сергея Бондарчука, а также "Броненосец "Потемкин", снятый Сергеем Эйзенштейном.

Ранее более 200 кинокритиков из 43 стран составили список 100 лучший фильмов по просьбе "BBC". В рейтинг вошли сразу шесть работ советских кинорежиссеров.

Среди них: "Зеркало" Андрея Тарковского, "Броненосец Потемкин" Сергея Эйзенштейна, "Андрей Рублев", "Сталкер" и "Солярис", а также "Иди и смотри".

Как отмечало Накануне.RU, фильмы, которые были номинированы на престижные голливудские премии от нашей страны, в список лучших работ не попали, как и многие нашумевшие новинки отечественного кино-прома, идущие под грифом "непризнанного искусства" и современной арт-классики.

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Названы советские кинокартины, признанные шедеврами на Западе

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Теги: советские фильмы, запад, сталкер, броненосец потемкин



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