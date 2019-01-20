В Барнауле жилые дома, школы и садики остались без отопления

В Барнауле жители 52 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, под отключение также попали четыре детских сада, детская больница, две школы и колледж.

На данный момент аварию устраняют, ведутся сварочные работы. Авария находится на контроле у главы города Сергея Дугина.

Ранее в уральском городе Серов произошла коммунальная авария. Без тепла остались 14 административных зданий и 123 многоквартирных жилых дома. К вечеру того же дня все работы были завершены.