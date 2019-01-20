20 Января 2019
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СМИ: Летчиков Су-34 обнаружили погибшими и запутанными в парашютах

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Японским морем, запутались в частях парашютной системы. Об этом сообщает интернет-портал 47news со ссылкой на экстренные службы Сахалинского края.

Напомним, 18 января, самолеты выполняли плановый учебно-тренировочный полет над акваторией Японского моря. Как сообщалось, два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Пилотам удалось катапультироваться.

Была организована поисково-спасательная операция, в ходе которой сначала обнаружили летчика на спасательном плоту. Отмечалось, что его состояние сейчас удовлетворительно. Затем были найдены тела двух пилотов.

По информации издания, тело одного из летчиков было найдено одетым в шлем, гидротермокостюм и с пристегнутым парашютом. Второго также нашли опутанным парашютом и стропами.

Кроме того, моряки обнаружили два фрагмента самолета, сумку со снабжением и еще один пустой спасательный плот.

СМИ изначально сообщали, что один из двух бомбардировщиков якобы сумел приземлиться с отказавшим двигателем. Второй самолет потерпел крушение.

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СМИ: Летчиков Су-34 обнаружили погибшими и запутанными в парашютах

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Теги: су-34, летчики, японское море, крушение



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