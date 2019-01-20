20 Января 2019
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Армия и ВПК В России

"Пытливый" проследит за американским эсминцем, вошедшим в Черном море

Силы Черноморского флота начали слежение за американским эсминцем "Дональд Кук" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.

К наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", сообщили Накануне.RU в Национальном центре управления обороной РФ.

Уточняется, что "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря в субботу вечером.

В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, время пребывания там военного судна не должно превысить 21 сутки.

В начале января сообщалось, что большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется в Черное море через пролив Дарданеллы.

Ранее американские сенаторы призвали президента США провести многонациональную операцию против России в Черном море.

По словам политиков, это необходимо для обеспечения свободы судоходства, а также для демонстрации поддержки "международно-признанных границ" и двусторонних соглашений. Также отмечается о необходимости "дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет".

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"Пытливый" проследит за американским эсминцем, вошедшим в Черном море

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Теги: Пытливый, Черное море, Дональд Кук



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