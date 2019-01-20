Захарова ждет от Чубайса объяснений по поводу заявления о "бедности России"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила главу корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса объяснить его высказывание о бедности граждан.

Ранее в ходе Гайдаровского форума экс-зампредседателя правительства РФ заявил, что заявил, что Россия "бедная" и слишком "энергорасточительная" страна.

"Россия - богатейшая страна", - написала Захарова в Facebook.

"А вот почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики, поподробнее", - добавила она.

Пост Захарова закончила фразой: "Жду ответа, как ваучер члена кабинета".

Ранее Чубайс заявил, что жители России должны с благодарностью относиться к олигархам. По его мнению, это именно они отстроили страну. Глава "Роснано" обвинил общество в общество "инфантильности".

"Оно вообще за 25 лет не удосужилось даже один раз сказать спасибо бизнесу за все, что он сделал в стране. Он страну отстроил, восстановил советские предприятия. Доброго слова о бизнесе даже нет", - заявил Чубайс.

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков ответил на слова Чубайса и сказал, что подобное заявление было высказано зря.