В Магнитогорске выписана из больницы одна пострадавшая при взрыве в доме

В Магнитогорске из больницы выписана женщина, пострадавшая при взрыве в доме по улице Карла Маркса.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о 19 погибших из 25 извлечённых из-под завалов.

"Из магнитогорской больницы выписали одну женщину, госпитализированную после происшествия в многоквартирном доме", — говорится в телеграм-канале "Минздравствуйте".

Напомним, подъезд жилого дома обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Предварительная причина — взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах уральского региона.