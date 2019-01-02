На место сидящего в СИЗО экс-замгубернатора Зауралья нашли подходящую замену

На место бывшего замгубернатора Зауралья Романа Ванюкова, который сейчас сидит в СИЗО по подозрению в получении многомиллионной взятки, нашли замену.

Новым заместителем главы региона и директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ стал Анатолий Воробьев, который до этого трудился в должности заместителя директора этого же департамента.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 29 ноября прошлого года Ванюков был задержан у себя дома по подозрению в получении взятки в особо крупном размере - работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, он, по версии следствия, получил через посредника Олега Пархаева, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от щучанского бизнесмена и депутата районной думы Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

Сейчас и Ванюков, и Пархаев, и Бабаян находятся в СИЗО.