В райцентре Зауралья мужчина напал на 8-летнего мальчика

В рабочем поселке Варгаши неизвестный напал на 8-летнего мальчика.

Инцидент произошел на улице Социалистической у домов №62-66 около 14.00 2 января - об этом родители ребенка написали в соцсети "Вконтакте" в группе "Подслушано Варгаши".

Как пишут родители, их сын просто шел по улице - в этот момент ему на встречу двигался мужчина в очках и с усами.

"Идет наглым образом на ребенка, ребенок ему ничего не сказал и тем более не сделал. Этот мужик подошел к мальчику и хотел ударить его по голове, ребенок вовремя сориентировался и закрыл лицо рукой", - говорится в посте.

Но мужчина, как рассказывают родители, все же ударил мальчика по руке, у ребенка треснул ноготь и пошла кровь. Неизвестный нападавший скрылся.

Местный житель Владимир Шульгин в комментариях к этому посту сообщил, что, возможно, знает о ком идет речь. Он отметил, что тот, о ком идет речь, часто просит у прохожих мелочь возле местных супермаркетов.

"Грубит, в основном пристает к девушкам и женщинам. Мужиков боится, так как отхватывал уже", - пишет Шульгин.

Родители ребенка просят очевидцев инцидента откликнуться, чтобы найти нападавшего. Накануне.RU пока не удалось получить комментарий в УМВД России по Курганской области - телефоны пресс-службы ведомства не отвечают.