Австрия возмущена, что Украина занесла во "враги" австрийского журналиста

Известный австрийский журналист 57-летний Кристиан Вершютц лишен аккредитации в зоне боевых действий в Донбассе и занесен в список "врагов" Украины. В Австрии он был признан журналистом года в 2014 году и с 2015 года возглавляет корпункт крупнейшего австрийского телеканала ORF в Киеве, освещая военный конфликт в Донбассе.

Вершютц попал на сайт "Посипака - агент Кремля" (т.е. "прихвостень"). На сайте говорится, что он является проектом Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Директор этого центра - в прошлом журналист Валентин Бадрак, входящий в общественный совет при СБУ.

Вершютцу "инкриминируется" посещение Крыма летом 2018 года и репортаж об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста", интервью с министром туризма Крыма, а также местными предпринимателями, которые утверждают, что регион развивается после возвращения в состав России. Ему также вменяется в вину репортаж о крымских татарах, их реабилитации в России и их "улучшении жизни".

Он заявил, что опасается за свою жизнь, и обратился за помощью к австрийскому правительству.

"На Украине действуют военизированные, ультранационалистические группы, которые угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства Украины. Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим", - написал Вершютц в обращении, имея в виду Олеся Бузину и Павла Шеремета.

По его словам, "страны ЕС и США об этом знают, но молчат".

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Украина препятствует работе СМИ, и это неприемлемо.

"С большой озабоченностью я наблюдаю за условиями, в которых действуют украинские и международные СМИ. Применение насилия и угрозы в адрес журналистов должны наказываться", - сказала она.

Кнайсль вызвала на 8 января для объяснений украинского посла.

Сам Вершютц критически относится к России, но старается быть объективным. Он признал, что Россия за 5 лет вложила больше денег в развитие Крыма, чем Украина за 25 лет.

"Что касается Донбасса, то, естественно, я, согласно международным журналистским стандартам, не говорю о "террористах", "оккупантах", а использую термин "пророссийские повстанцы". Но, видимо, это кому-то не нравится", - цитирует Вершютца "Страна".

Он также считает, что введение на Украине военного положения было связано с избирательной кампанией.

Напомним, в сентябре украинский президент Петр Порошенко призвал регистрировать "агентов влияния" России. В июле СБУ заявила, что в Верховной раде десятки журналистов работают на Россию. В 2017 году ООН выразила возмущение преследованием журналистов на Украине.