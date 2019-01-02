Макрон поприветствовал рождественское перемирие в Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поприветствовал договорённости о рождественском перемирии в Донбассе.

Напомним, "режим тишины" введён в Донбассе с полуночи 29 декабря. Об этом договорились Донецк и Луганск с одной стороны и Киев с другой в ходе видеоконференции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца, Макрон "поприветствовал соглашение о возобновлении режима прекращения огня и призвал к его полному и долгосрочному выполнению".

Также отмечается, что французский лидер призвал Москву к скорейшему освобождению задержанных украинских моряков и возвращению задержанных в Азовском море судов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.