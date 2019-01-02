Армения сохранит внутренний тариф на подорожавший российский газ

Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранён, заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

"Разница в $15 будет возмещена за счёт сокращения издержек "Газпром Армения" (компании-поставщика, — прим.) и повышения эффективности деятельности компании", — передаёт его слова "РИА Новости".

Таким образом, как отметил Егоян, цена на газ для потребителей останется прежней.

Отметим, ранее пресс-служба "Газпрома" заявила о пересмотре стоимости российского газа для Армении. Теперь цена составляет $165 за 1 тыс. куб. м.