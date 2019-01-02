Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске увеличилось до 19

Спасатели извлекли из-под завалов подъезда многоэтажного дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске 25 человек с момента начала поисково-спасательной операции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

Ранее говорилось об 11-ти погибших из 17-ти обнаруженных.

На данный момент число жертв увеличилось до 19-ти, включая двоих детей. В то же время удалось спасти шесть человек, двое из которых — дети. Проводится работа по установлению местонахождения ещё 22-х человек.

Подъезд жилого дома обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Предварительная причина — взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах уральского региона.

2 января объявлено в Челябинской области днём траура.