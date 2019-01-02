Бывший митрополит УПЦ Симеон успел оформить на раскольников все имущество епархии

Ушедший из канонической УПЦ бывший митрополит Винницкий и Барский Симеон (Владимир Шостацкий) провернул махинацию в пользу "единой церкви" раскольников, к которой он присоединился. На новую раскольническую общину в захваченном им же храме Щостацкий оформил дарственную от Управления Винницкой епархии УПЦ.

Сделка была оформлена 17 декабря, в день освобождения Шостацкого Синодом УПЦ с должности правящего архиерея и запрещения в служении. В этот день Управление Винницкой епархии УПЦ, которую он возглавлял, подарило общине Спасо-Преображенского кафедрального собора Винницы все свое имущество.

По существу, Шостацкий подарил от себя как еще действующего на тот момент митрополита УПЦ имущество себе же, но уже как фактическому раскольнику. Сканы соответствующих документов опубликовало издание "Страна".

Винницкий священник Виктор Парандюк считает, что за Шостацким стоят админресурс и серьезные юристы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Шостацкий и бывший митрополит Александр Драбинко ушли в раскол и были запрещены в служении Синодом УПЦ, признавшим новосозданную структуру объединением раскольников. Однако при этом Шостацкий захватил в Виннице кафедральный собор, сымитировав соответствующее "решение общины". Позже он, правда, признал, что его мало кто поддерживает. Однако он подал в Винницкий горсуд, чтобы тот признал "незаконным" решение Синода УПЦ. И суд, вмешавшись в дела Церкви, удовлетворил его иск, постановив, что Синод неправильно применил церковные каноны.