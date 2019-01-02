В Совфеде отреагировали на заявление Абэ о "передаче" Курил Японии

Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал Токио воздерживаться от заявлений, подобных высказанному премьер-министром Японии Синдзо Абэ по курильскому вопросу.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава правительства азиатской страны заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов.

По мнению Клинцевича, подобные заявления "не способствуют развитию российско-японских отношений в различных сферах".

"Тем более, что о передаче Японии так называемых северных территорий не может быть и речи, — написал сенатор в Facebook. — И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США, имеющие отнюдь не только оборонительное назначение. Вопрос стоит намного принципиальнее. Речь идёт о нерушимости границ России и её безопасности в самом широком плане".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. Между тем на Сахалине прошли митинги "против сдачи Курил".