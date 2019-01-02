В Мексике убит мэр города
Мэр мексиканского города Тлахьяко Алехандро Апарисио был убит после вступления в должность
По информации The New York Times, убийство произошло сразу после инаугурации градоначальника. Когда после произнесения присяги Апарисио направился в мэрию, несколько боевиков открыло огонь по нему. Мэр был доставлен в больницу, где позже скончался.
Также во время атаки четыре человека получили ранения.
Факт убийства Апарисио подтвердил губернатор штата Оахака Алехандро Мюрат.
"Я запросил исчерпывающее расследование у генерального прокурора, и он сообщил мне, что он уже арестовал вероятного исполнителя убийства", — написал он в Twitter, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Condeno enérgicamente el ataque contra el Presidente Municipal de Tlaxiaco. Solicité una exhaustiva investigación al Fiscal General y éste me informa que ya tiene detenido al probable autor del homicidio. Expreso mi pésame a los familiares y al pueblo de Tlaxiaco.— Alejandro Murat (@alejandromurat) 1 января 2019 г.