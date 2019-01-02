В Мексике убит мэр города

Мэр мексиканского города Тлахьяко Алехандро Апарисио был убит после вступления в должность

По информации The New York Times, убийство произошло сразу после инаугурации градоначальника. Когда после произнесения присяги Апарисио направился в мэрию, несколько боевиков открыло огонь по нему. Мэр был доставлен в больницу, где позже скончался.

Также во время атаки четыре человека получили ранения.

Факт убийства Апарисио подтвердил губернатор штата Оахака Алехандро Мюрат.

" Я запросил исчерпывающее расследование у генерального прокурора, и он сообщил мне, что он уже арестовал вероятного исполнителя убийства", — написал он в Twitter, выразив соболезнования родным и близким погибшего.