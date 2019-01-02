В Донецке диверсанты подорвали опору моста

В Донецке неизвестные подорвали опору железнодорожного моста. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Диверсия была произведена днем 1 января на объездной автодороге Славянск-Донецк-Мариуполь, в Пролетарском районе города. Взорвана центральная железобетонная опора моста.

Для предотвращения возможного обрушения моста спасателями были установлены три фундаментных стакана, одна железобетонная опора, восемь фундаментных блоков, а в межопорное пространство спасатели уложили 106 шпал. К утру восстановительные работы завершились. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.