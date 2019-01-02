Скворцова: Жизни спасённого в Магнитогорске младенца ничего не угрожает

Жизнь ребёнка, найденного под завалами дома в Магнитогорске, ничего не угрожает, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время пресс-конференции.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, подъезд жилого дома по улице Карла Маркса обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Предварительная причина — взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах уральского региона.

По словам Скворцовой, поначалу врачи опасались, что у найденного под завалами младенца могут отказать почки из-за синдрома длительного сдавливания, однако опасения не подтвердились. Удалось восстановить гемостаз и водный баланс, улучшить микроциркуляцию крови в ноге.

"Угрозы жизни нет. Состояние тяжёлое, но стабильное. Очень много было сделано за прошедшую ночь", — цитирует министра телеграм-канал "Минздравствуйте".

Она добавила, что мать ребёнка находится рядом с ним, а с ней самой работают психологи.

Затем Скворцова поблагодарила магнитогорских медиков за оперативную работу.

"Это было раннее утро, 6 утра по местному времени, но с утра полностью все были, никто никого не звал", — отметила глава Минздрава.

Кроме того, она выразила благодарность главе "Сбербанка России" Герману Грефу, предоставившему борт для доставки ребёнка в Москву.