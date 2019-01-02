В Ноябрьске обнаружены два тела при тушении пожара в промзоне

Пожарные Ноябрьска обнаружили останки двух тел при тушении пожара, возникшего ночью 1 января в техническом балке на территории промзоны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.