В Ноябрьске обнаружены два тела при тушении пожара в промзоне
Пожарные Ноябрьска обнаружили останки двух тел при тушении пожара, возникшего ночью 1 января в техническом балке на территории промзоны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Останки, предположительно, принадлежат хозяину балка и его гостю.
В настоящее время местным следственным отделом СУ СКР проводится доследственная проверка, устанавливаются личности погибших и причина пожара. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.
По результатам проводимых мероприятий будет принято процессуальное решение.