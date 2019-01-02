02 Января 2019
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Происшествия За рубежом

СМИ: Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой

Власти США на границе с Мексикой применили слезоточивый газ против мигрантов, пытавшихся прорваться через пограничный забор в Тихуане.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на американскую Погранично-таможенную службу, данная мера была применена конкретно против людей, кидавшихся камнями.

"На линии ограды не было замечено мигрантов, в том числе детей, которые испытывали воздействие химических веществ, направленных на кидавшихся камнями", — говорится в заявлении.

При этом, как отмечает издание, брошенные камни были замечены только после того, как властями США был пущен слезоточивый газ, который затронул мигрантов, включая женщин и детей, а также журналистов.

США, граница с Мексикой, мигранты, слезоточивый газ(2019)|Фото: Associated Press

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СМИ: Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой

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Теги: США, мигранты, граница, слезоточивый газ



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