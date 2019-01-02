Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске увеличилось до 11

Спасатели извлекли из-под завалов подъезда многоэтажного дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске 11 тел погибших, один из них — ребёнок.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, говорилось о девяти жертвах трагедии. Напомним также, что всего извлечено 15 человек, из них шесть — спасены, в том числе два ребёнка.

"Из-под завалов извлечено 17 человек, из них 11 человек погибли (в том числе один ребенок), шесть – спасены (в том числе два ребенка)", — сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

Судьба 30-ти человек по-прежнему неизвестна — их местонахождение устанавливается.

Подъезд жилого дома обрушился утром 31 декабря. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично. Предварительная причина — взрыв газа, в связи с происшествием состоится проверка газовых сетей в жилых домах уральского региона.

2 января объявлено в Челябинской области днём траура.