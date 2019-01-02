В Зауралье за прошедшие праздничные дни зарегистрировано 15 пожаров

В Зауралье за прошедшие праздничные дни зарегистрировано 15 пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

В списке пострадавших — жилые строения, бани, надворные постройки, гараж.

Согласно статистике, более 60% от общего количества пожаров происходит в жилье. В частности, в 30% случаев причиной возгораний был недосмотр за печами, в 20% — электрооборудование.

Специалисты регионального МЧС призывают жителей к бдительности и строгому соблюдению мер пожарной безопасности.

"В настоящее время особое внимание нужно уделить контролю за состоянием электрооборудования и печного отопления, — говорится в сообщении пресс-службы. — Не оставляйте детей без присмотра и ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения".