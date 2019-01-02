В Магнитогорске загорелась пассажирская газель

В Магнитогорске загорелась пассажирская "газель". Данных о пострадавших и причинах возгорания на данный момент нет, передает корреспондент Накануне.RU.

В минздраве Челябинской области уточнили, что у медиков нет доступа к машине, транспорт тушат пожарные.

По предварительным данным, причина хлопка – неисправность газового оборудования, уточнили в региональном управлении МЧС.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются", - сообщили в ведомстве.

По данным Mash, в машине находились три человека, все трое - погибли.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда 10-этажного жилого дома.