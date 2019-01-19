Рогозин заявил о готовности создать новую сверхтяжелую ракету

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о готовности корпорации создать новую российскую сверхтяжелую ракету "Енисей".

"Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса", — пишет Рогозин в твиттере.

В начале января Рогозин объявил, что новая российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться "Енисей". Он сообщил, что создание образца ожидается к 2028 году. Разработчиками ракеты стали РКК "Энергия", ракетно-космический центр "Прогресс" и Центр имени Хруничева в части создания третьей ступени, напоминает РИА Новости.