20 Января 2019
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Происшествия В России

Настю Рыбку и Алекса Лесли задерживают еще на трое суток по решению суда

Нагатинский суд Москвы на трое суток продлил срок задержания Насте Рыбке (настоящее имя Анастасия Вашукевич) и Алексу Лесли  (настоящее имя Александр Кириллов) задержанным в четверг в аэропорту Шереметьево в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает ТАСС.

Судебное заседание об избрании меры пресечения отложено на 22 января на 16:30 мск.

В Шереметьево парочка попала из Таиланда, где им вынесли оправдательный приговор. Напомним, 26 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала иностранцев, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.

Настя Рыбка – участница громкого скандала, в котором также звучало имя российского бизнесмена Олега Дерипаски.

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Настю Рыбку и Алекса Лесли задерживают еще на трое суток по решению суда

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Теги: настя рыбка, алекс лесли, арест, проституция



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