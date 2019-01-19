Настю Рыбку и Алекса Лесли задерживают еще на трое суток по решению суда

Нагатинский суд Москвы на трое суток продлил срок задержания Насте Рыбке (настоящее имя Анастасия Вашукевич) и Алексу Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) задержанным в четверг в аэропорту Шереметьево в рамках возбужденного уголовного дела, сообщает ТАСС.

Судебное заседание об избрании меры пресечения отложено на 22 января на 16:30 мск.

В Шереметьево парочка попала из Таиланда, где им вынесли оправдательный приговор. Напомним, 26 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала иностранцев, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.

Настя Рыбка – участница громкого скандала, в котором также звучало имя российского бизнесмена Олега Дерипаски.