20 Января 2019
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Экономика В России

СМИ: В Госдуме "предложили" списать все "безнадежные" долги россиян по "коммуналке"

Российские СМИ сегодня порадовали и обнадежили граждан заголовками типа "В Госдуме предложили списать "безнадежные" долги по ЖКХ". На самом деле, парламентарии едва ли решатся на такой шаг, а "предложение" – это всего лишь комментарий депутата от КПРФ Алексея Куринного, высказавшегося на тему списания долгов жителей Грозного по решению суда.
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В интервью радиостанции "Говорит Москва" Куринный заявил: "Если речь идёт о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трёх лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет. Можно, конечно, заставлять проходить всех, кто имеет долгосрочные долги, огромные судебные процессы, а можно принять решение, что они невозвратные и списать их всем жителям Российской Федерации, не только Чечни.

Можно ждать исков со стороны "Газпрома" и потом заявлять об исковой давности, а можно сделать в централизованном порядке, как это сделала прокуратура Чеченской Республики. Это касается не только долгов за газ, это касается долгов и по другим коммунальным услугам, за тепло, за электроэнергию, которые тоже за пределами трёх лет безнадёжны к взысканию".

Как ранее сообщало Накануне.RU, после судебного прецедента в Чеченской Республике, где суд предписал структурам "Газпрома" простить долги горожан на 9 млрд руб., с аналогичными запросами в прокуратуру стали обращаться депутаты региональных парламентов других субъектов Федерации.

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СМИ: В Госдуме "предложили" списать все "безнадежные" долги россиян по "коммуналке"

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Теги: госдума, коммуналка, долги, списание



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Ранее 19.01.2019 10:34 Мск "Ничем не хуже Чечни": еще в одном регионе попросили списать долги жителей за газ

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