20 Января 2019
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Происшествия За рубежом

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 66

Количество жертв взрыва на трубопроводе в Центральной Мексике выросло, по меньшей мере, до 66 человек. Еще 78 получили ранения.

ЧП произошло в штате Идальго. Взрыв произошел в месте врезки нелегального крана в трубопроводе компании Pemex.

Местные жители, жилье которых находится в непосредственной близости от трубопровода, были эвакуированы.

Соболезнования близким погибших уже выразил президент Мексики Мануэль Андрес Лопес Обрадор.

Ранее глава государства заявлял, что воровство бензина через нелегальные врезки в трубопровод привели к потерям в размере $3 млрд в прошлом году.

Власти страны пытаются навести порядок и уничтожить врезки, из-за чего периодически перекрываются трубопроводы, а это, в свою очередь, приводит к перебоям с поставками топлива, в том числе и в столице страны. На заправках образовываются длинные очереди, а стоимость топлива растет.

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Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 66

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Теги: мексика, взрыв, трубопровод, нелегальные врезки



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