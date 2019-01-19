Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 66

Количество жертв взрыва на трубопроводе в Центральной Мексике выросло, по меньшей мере, до 66 человек. Еще 78 получили ранения.

ЧП произошло в штате Идальго. Взрыв произошел в месте врезки нелегального крана в трубопроводе компании Pemex.

Местные жители, жилье которых находится в непосредственной близости от трубопровода, были эвакуированы.

Соболезнования близким погибших уже выразил президент Мексики Мануэль Андрес Лопес Обрадор.

Ранее глава государства заявлял, что воровство бензина через нелегальные врезки в трубопровод привели к потерям в размере $3 млрд в прошлом году.

Власти страны пытаются навести порядок и уничтожить врезки, из-за чего периодически перекрываются трубопроводы, а это, в свою очередь, приводит к перебоям с поставками топлива, в том числе и в столице страны. На заправках образовываются длинные очереди, а стоимость топлива растет.