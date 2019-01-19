Распущенный Фанаром русский экзархат в Западной Европе снова отказался распускаться

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе в составе Стамбульского (Константинопольского) патриархата, распущенная им, снова отказалась перейти в подчинение местным епархиям Фанара. Окончательное решение о судьбе Архиепископии примут на ее общем собрании 23 февраля, говорится в сообщении Совета Архиепископии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце ноября Константинопольский патриархат, в состав которого Архиепископия входила с 1971 года, в одностороннем порядке решил распустить ее, отменив свой томос 1999 года, и предписал войти в состав соответствующих митрополий. Архиепископия отказалась выполнять это решение до собрания духовенства, а оно решило созвать общее собрание. Позже стало известно, что Архиепископия планирует проситься войти в состав РПЦ.

"Для роспуска Архиепископии, основанной в 1921 году (то есть еще до приема в Константинопольский патриархат), компетентно только Общее собрание. Оно созвано по всем правилам на 23 февраля текущего года и на повестке дня стоит один вопрос: обсуждение решения Патриархии", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что до тех пор никто не вправе вмешиваться во внутренние дела Архиепископии, согласно ее уставу.

Отметим, что в конце декабря РПЦ создала свой экзархат в Западной Европе. Не исключено, что это может предварять принятие Архиепископии в свой состав. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Александр Волков заявил, что у Фанара нет никаких оснований считать, что все православные Западной Европы должны находиться под его покровительством.