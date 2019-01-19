19 Января 2019
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СМИ: Дзюба может перейти в британский клуб

Неожиданный возможный футбольный переход анонсировал источник "RT на русском": нападающий сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба может стать игроком британского клуба "Эвертон".

По информации источника издания, главный тренер ливерпульской команды Марку Силва заинтересован в переходе российского форварда. Отмечается, что Дзюба не против продолжения карьеры в чемпионате Англии. Сообщается, что "Эвертон" готов арендовать игрока, но также не исключается вариант с полноценным трансфером нападающего. "Зенит" может пойти на сделку в связи с интересом к одному из футболистов "Эвертона". Действующий контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до июля 2020 года, напоминает "Чемпионат".

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СМИ: Дзюба может перейти в британский клуб

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Теги: артем дзюба, эвертон, трансфер



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