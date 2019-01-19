Филарет назначил сам себя патриархом всея Руси

"Почетный патриарх Православной церкви Украины" Филарет (Михаил Денисенко) присвоил сам себе странный сан – "патриарха Киевского и всея Руси – Украины".

Документ с этим распоряжением опубликовал в своем блоге писатель и общественный деятель диакон Андрей Кураев.

"Раньше он такие самоутверждающие решения хотя бы через синод проводил. Сейчас все - сам.

Кстати, и название ПЦУ он запомнить не в состоянии.

А ведь целых две недели он скромно подписывался как отставник -"патриарх Филарет" без указания кафедры. Но все равно переглючило.

И это очень ясно показывает: сей Герой Украины воевал не за Украину, а за свои амбиции и власть. Что ж, обычная история у восточноевропейский князей", - пишет Кураев.