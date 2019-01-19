19 Января 2019
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Общество За рубежом

92-летняя королева Великобритании не пристегивается за рулем своего внедорожника

Пользователи обсуждают дерзость британской королевы, 92-летней Елизаветы II. Она была замечена за рулем своего внедорожника Land Rover без ремня безопасности. В Великобритании это нарушение карается серьезным штрафом, но к ответственности монарха вряд ли привлекут.

В отличие от ее супруга, 97-летнего принца Филиппа, который позавчера попал в серьезное ДТП. Он тоже был за рулем Land Rover. Когда герцог Эдинбургский поворачивал с проселочной дороги на главную, его ослепило солнце, в итоге в его автомобиль врезался легковой Kia, в котором находились две женщины и 10-месячный ребенок. Ребенок не пострадал, а вот водительница и пассажирка получили травмы рук и ног. Автомобиль герцога перевернулся и ему пришлось при помощи подоспевших местных жителей вылезать через люк в крыше. Он тоже цел, хотя его все равно оставили в больнице на пару суток – на всякий случай. Не исключено, кстати, что королева ехала навестить мужа.

Елизавета II за рулем уже более 70 лет. Во время Второй мировой войны она стала шофером санитарной машины и до сих пор сама садится за руль.  

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92-летняя королева Великобритании не пристегивается за рулем своего внедорожника

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Теги: елизавета ii, британская королевская семья, пдд, нарушение, ремни безопасности



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