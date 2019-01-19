В Екатеринбурге спасатели ликвидировали несанкционированную купель

В Екатеринбурге спасатели выявили несанкционированную купель и ликвидировали ее. На озере Шарташ в районе улицы Отдыха местные жители самостоятельно вырубили прорубь.

Сотрудники ГИМС в праздник Крещения усиленно патрулировали водоемы. Выявленную несанкционированную купель сотрудники МЧС вместе с представителями администрации ликвидировали, засыпав ее снегом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На 16 часов 19 января в купели окунулись около 42 тысяч человек на Среднем Урале. По информации начальника регионального центра ГИМС МЧС России Алексея Климова, происшествий на водоемах не зарегистрировано.

"Продолжают функционировать посты безопасности на 152 купелях, на которых осуществляют дежурство спасатели, полицейские, медики, представители общественных организаций и администрации. В местах массовых купаний сотрудниками МЧС развернуты пункты обогрева с горячим чаем. В Краснотурьинске пожарные развернули полевую кухню и всех желающих угощали гречневой кашей", - сообщили в МЧС.

Крещенские купания продлятся до 24.00 19 января, после чего все купели будут заморожены.