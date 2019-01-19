СК начал проверку информации о нападении стаи собак на мальчика в Подмосковье

Следственный комитет проверяет информацию о нападении стаи собак на восьмилетнего мальчика.

ЧП произошло в селе Сидоровском Одинцовского района Подмосковья. Сообщается, что сбежавшие из приюта-передержки животные накинулись на ребенка. Одна из собак укусила мальчика за ногу.

"В настоящее время следователями устанавливаются пострадавший мальчик и его родители, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.