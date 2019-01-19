19 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Москве арестовали подозреваемого в убийстве прохожего на Зеленом проспекте

В Москве взят под стражу 45-летний мужчина, подозреваемый в убийстве у кафе на Зеленом проспекте.

ЧП произошло накануне вечером. В ходе внезапного возникшего конфликта. "Подозреваемый нанес удар ножом в область шеи ранее незнакомому 38-летнему мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным СМИ, конфликт начался после того, как подозреваемый толкнул девушку погибшего мужчины. Тот вступился и получил удар ножом.

"В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ГСУ по столице.

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В Москве арестовали подозреваемого в убийстве прохожего на Зеленом проспекте

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Теги: убийство, конфликт, прохожий



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