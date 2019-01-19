В кафедральном соборе Сум прогремел взрыв

Вечером 18 января, во время вечернего богослужения, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы прогремел взрыв. Неизвестные бросили пиротехническое устройство, взорвавшееся в притворе храма, сообщает пресс-служба Сумской епархии УПЦ.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Верующие возмущены преступлением и считают, что эти действия являются прямым следствием агрессивной риторики властей против канонической Церкви. Сообщается, что в Сумах за последнее время произошел целый ряд подобных провокаций.

Полиция задержала двух подозреваемых. Оба - молодые жители Сум. Открыто уголовное дело по статье "Хулиганство".