Крещенские купания: Путин и губернаторы окунулись в проруби

19 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Крещенские купания: Путин и губернаторы окунулись в проруби

В России продолжаются крещенские купания. Вместе с другими православными христианами, отмечающими Богоявление и Крещение, в ледяную иордань окунаются политики, чиновники, главы регионов.

В прошлом году президент России окунался в прорубь в монастыре на Селигере, а в этом году – в Подмосковье.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, питерский и.о. губернатора Александр Беглов, глава Кузбасса Сергей Цивилев и многие другие руководители регионов окунулись в ледяную воду в компании местных чиновников, депутатов и общественных деятелей.

Р•РІРіРµРЅРёР№ РљСѓР№РІР°С€РµРІ|Р¤РѕС‚Рѕ:instagram.com/evgenykuyvashev

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев

РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ Р‘РµРіР»РѕРІ|Р¤РѕС‚Рѕ:РїСЂРµСЃСЃ-СЃР»СѓР¶Р±Р° Р°РґРјРёРЅРёСЃС‚СЂР°С†РёРё РЎР°РЅРєС‚-РџРµС‚РµСЂР±СѓСЂРіР°

И.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

РЎРµСЂРіРµР№ Р¦РёРІРёР»РµРІ РіСѓР±РµСЂРЅР°С‚РѕСЂ РљРµРјРµСЂРѕРІСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё|Р¤РѕС‚Рѕ:vk.com/tsivilev42

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

РЎРµСЂРіРµР№ Р¦РёРІРёР»РµРІ РіСѓР±РµСЂРЅР°С‚РѕСЂ РљРµРјРµСЂРѕРІСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё|Р¤РѕС‚Рѕ:vk.com/tsivilev42

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Крещенские купания: Путин и губернаторы окунулись в проруби

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: крещение, прорубь, купание, губернаторы, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 206

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети