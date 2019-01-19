Крещенские купания: Путин и губернаторы окунулись в проруби

В России продолжаются крещенские купания. Вместе с другими православными христианами, отмечающими Богоявление и Крещение, в ледяную иордань окунаются политики, чиновники, главы регионов.

В прошлом году президент России окунался в прорубь в монастыре на Селигере, а в этом году – в Подмосковье.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, питерский и.о. губернатора Александр Беглов, глава Кузбасса Сергей Цивилев и многие другие руководители регионов окунулись в ледяную воду в компании местных чиновников, депутатов и общественных деятелей.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев

И.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев