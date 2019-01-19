Летевший из Москвы в Дубай самолет срочно сел в Волгограде – пассажиры отравились

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Москвы в Дубай, экстренно сел в Волгограде, сообщает телеграм-канал Mash. Причиной стало массовое отравление пассажиров. Сообщается о четверых госпитализированных на "скорой", пятый пострадавших от госпитализации отказался и готов продолжить путешествие. Пока нет данных о том, что стало причиной отравления и имеет ли к этому отношение питание на борту самолета.