19 Января 2019
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Общество Приволжский ФО

Простить долги за газ "как в Чечне" теперь просят и в Башкирии

Регионы России один за другим начали обращаться в прокуратуру – с просьбой через суд попросить у "Газпрома" списания долгов населения за газ. Это произошло после того, как в Грозном суд обязал структуры газового монополиста простить должникам 9 млрд руб.

Накануне подобные просьбы выразили парламентарии региональных заксобраний из Смоленской области и Чувашии, а теперь и депутат из Башкирии пишет, что перспектива открывается более чем интересная.

"Очень рад, что прокуратура Чеченской республики сумела добиться справедливости и выиграла в суде иск к "Газпрому" о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Я оставаться в стороне не намерен и поэтому сегодня составил депутатский запрос прокурору республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, так же как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас", - пишет в соцсети башкирский депутат Дмитрий Чувилин (КПРФ).

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Простить долги за газ "как в Чечне" теперь просят и в Башкирии

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Теги: долги за газ, чеченская республика, списание долгов, газпром, регионы



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