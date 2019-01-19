19 Января 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО

В Кандалакше СКР проверит информацию об избиении группой школьниц своих одноклассниц

В Кандалакше (Мурманская область) следователи проверяют информацию об избиении группой школьниц двух одноклассниц. По данным СМИ, девочки избили сверстниц за то, что одна из них заступилась за одноклассницу. Как сообщили Накануне.RU в региональном следственном управлении СКР, сейчас ведется проверка.

"В ходе проверки планируется установить личности лиц, участвующих в исследуемых событиях, а также обстоятельства, которые могли способствовать совершению ими противоправных действий. Кроме того, будут опрашиваться как сами участники происшествия, так и их родители, возможные очевидцы и иные лица", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

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В Кандалакше СКР проверит информацию об избиении группой школьниц своих одноклассниц

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Теги: кандалакша. драка, школьницы, травля



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