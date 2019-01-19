19 Января 2019
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ДНР и ЛНР подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве с Крымом

Республика Крым подписала соглашения о межпарламентском сотрудничестве с ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба администрации главы ДНР. Церемония подписания прошла в Симферополе во время официального визита делегации из республик Донбасса.
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Подписи поставили председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов и председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка. От ЛНР документ подписал спикер парламента Денис Мирошниченко.

Пушилин отметил, что соглашение направлено на укрепление историко-культурных связей и направлено на расширение сотрудничества и обмен опытом в сфере законотворческой деятельности.

"Мы выходцы из одной страны, мы хорошо друг друга понимаем. Мы обладаем колоссальным опытом объединения с Российской Федерацией и готовы им поделиться, а также способствовать этому. Мы обязательно встанем одним фронтом в борьбе с нацистами и победим", - сказал Константинов.

Перед этим прошел митинг, посвященный 365-й годовщине Переяславской рады. По его итогам была принята резолюция, в которой говорится о поддержке права ДНР и ЛНР на самоопределение.

ДНР, ЛНР, Крым, Владимир Константинов, Денис Пушилин, Денис, Мирошниченко, Владимир Бидёвка, Андрей Козенко, митинг(2019)|Фото: пресс-служба администрации главы ДНР

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ДНР и ЛНР подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве с Крымом

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Теги: Крым, ДНР, ЛНР



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