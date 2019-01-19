19 Января 2019
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Общество Центральный ФО

Из московской квартиры экс-губернатора Приморья Дарькина воры вынесли добра на 7,5 миллиона рублей

У экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина из московской квартиры воры вынесли добра на 7,5 млн руб. об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 3 до 17 января 2019 года неизвестный неустановленным способом проник в квартиру, где из сейфа совершил кражу принадлежащих заявителю 1,5 млн рублей и ювелирных изделий, скрылся", — говорится в сообщении МВД.

Материальный ущерб составил около 7,5 млн руб. По данному факту проводится проверка.

Дарькин занимал пост губернатора Приморского края с 2001 по 2012 годы. После этого до 2014 года был заместителем министра регионального развития России. С 2015 года является президентом "Тихоокеанской инвестиционной группы", напоминает "Лайф".

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Из московской квартиры экс-губернатора Приморья Дарькина воры вынесли добра на 7,5 миллиона рублей

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Теги: сергей дарькин, кража, квартира



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