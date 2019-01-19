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Происшествия Тюменская область

Задержаны двое свердловчан, предположительно, спрятавших убитого собутыльника на мусорном заводе в Тюмени

В Тюмени сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Напомним, 16 января на заводе по сортировке отходов было обнаружено тело мужчины. Следователи установили, что погибший – 34-летний местный житель.

СУ СКР по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч.4 ст. 111, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного полицейского главка. В ходе дальнейшей оперативно-розыскной работы задержали двух ранее судимых жителей Талицкого района Свердловской области – 20 и 32 лет.

"Как пояснили мужчины, преступление они совершили 14 января на съемной квартире по улице Горпищекомбинатовской областного центра. В ходе совместного распития спиртных напитков с человеком, который ранее снимал данное жилье, возникла ссора, переросшая в драку. В результате потерпевший погиб, его тело вынесли из квартиры и попытались спрятать. Сами мужчины с места преступления скрылись и находились на территории соседнего региона. В настоящий момент подозреваемые дали признательные показания, раскаявшись в содеянном. Расследование продолжается", - сообщили в полиции.

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Задержаны двое свердловчан, предположительно, спрятавших убитого собутыльника на мусорном заводе в Тюмени

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Теги: мусорный завод, тело, расследование, собутыльник



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